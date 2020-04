In una lettera datata 22 aprile, otto organizzazioni nazionali di giornalisti e di media hanno proposto al Consiglio nazionale e al Consiglio federale delle misure urgenti per evitare la riduzione dell’informazione giornalistica dovuta dalla difficile situazione economica in cui versa il settore nel contesto della crisi pandemica. La lettera è firmata da Impressum, Syndicom, Investigativ.ch, Media Forti, Médias d’Avenir, Médias pour tous, AROPA e SSM. Le loro proposte sono state sottoposte alla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del parlamento. Il pacchetto di misure mira ad evitare che numerosi mezzi di informazione siano costretti, in un futuro vicino, a cessare le loro attività a causa della crisi. «La maggior pare dei media - si legge in un comunicato stampa - stanno vivendo picchi senza precedenti nella domanda di informazione redazionale, come testimoniano i record dei click, degli abbonamenti online, delle vendite alle edicole e pure le donazioni dirette alle redazioni. Allo stesso tempo, però, la crisi da coronavirus ha provocato un crollo delle entrate pubblicitarie e molti media si trovano sull’orlo del fallimento».