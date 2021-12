La stretta annunciata venerdì da Berna è troppo blanda? Sì, secondo l’infettivologo Andreas Widmer, presidente del Centro nazionale per la prevenzione delle infezioni SWISSNOSO. Blanda e tardiva per evitare il sovraccarico degli ospedali. «Le misure annunciate - ha affermato Widmer a 20 Minuten - non saranno probabilmente sufficienti a contrastare il sovraccarico del sistema ospedaliero. Siamo diretti verso una catastrofe e se non saremo fortunati ci ritroveremo in un parziale lockdown durante il periodo delle feste. Io, al pari di altri, credo che le misure siano arrivate troppo tardi. E probabilmente le unità di terapia intensiva finiranno per riempirsi».