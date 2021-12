Secondo il medico cantonale di Zugo, il federalismo non rappresenta soltanto uno svantaggio nella lotta alla pandemia. Hauri ha in particolare respinto le critiche secondo cui i cantoni avrebbero sostenuto ed attuato misure più blande perché si aspettavano un intervento più deciso del Consiglio federale.

A suo avviso, il sistema sanitario federale è calibrato per le situazioni quotidiane, con un margine di manovra di riserva per le situazioni eccezionali. Le differenze tra i cantoni fanno parte del sistema svizzero: «Semplicemente esistono».

Ora ci troviamo di fronte a un evento che non accade ogni decennio. Nel 2009, per esempio, di fronte a una forte ondata di influenza stagionale, si può dire che i cantoni avevano «un po’ esagerato», se si esamina la situazione a posteriori.

Per Hauri, il criterio per valutare le misure più recenti è la situazione attuale con la variante Delta dominante. Ieri il Consiglio federale ha tuttavia giustificato la nuova stretta con la nuova variante Omicron in arrivo.

Per quanto riguarda la riduzione a 4 mesi del periodo d’attesa per il richiamo vaccinale (il cosiddetto booster), Hauri non ritiene che i cantoni abbiano perso tempo. Non è possibile mantenere alte ad ogni costo le capacità delle vaccinazioni.