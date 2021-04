Le opinioni contrastanti di economia e politica

Le riaperture e gli allentamenti alle restrizioni annunciati oggi dal Consiglio federale non bastano all’Unione svizzera delle arti e mestieri (Usam). L’organizzazione critica la mancanza di prospettive per i settori colpiti dalle misure anti-coronavirus e ribadisce la sua richiesta di mettere fine in toto e subito al lockdown, che definisce una politica fallimentare.

In Ticino, anche la Lega ha espresso la sua «totale insoddisfazione», auspicando la fine del confinamento. «Il lockdown non è più sostenibile e nemmeno è sostenuto dalla popolazione», si legge in una nota stampa. Soddisfazione è invece stata espressa dal PLR, che ha parlato di «un passo avanti dal Consiglio federale» e di «un segnale positivo con la riapertura delle terrazze dei ristoranti e di altre attività sociali».

Soddisfatta anche economiesuisse, che sostiene queste decisioni. Altrettanto importante per l’organizzazione mantello dell’economia è che un ostacolo importante per la partecipazione ai test di massa è stato rimosso con un allentamento delle regole di quarantena nelle aziende.

Secondo l’UDC, invece, la pressione sui due rappresentanti del PLR nell’Esecutivo si stanno distanziando dal fare patti con la sinistra antieconomica. È quanto scrive lo stesso partito in un comunicato diffuso in serata. Ora ci si sta muovendo a piccoli passi verso l’apertura, ma il ritmo lascia molto a desiderare: alla luce dei fatti, il Consiglio federale deve porre fine immediatamente al lockdown e aprire tutti i settori su un piano di parità, si legge ancora nel testo.

Secondo il presidente dei democentristi Marco Chiesa non c’è una base reale per continuare l’isolamento parziale. Per esempio, da febbraio c’è stata addirittura una sottomortalità.

«La popolazione svizzera - soprattutto i giovani - sta pagando a caro prezzo queste misure: in termini di salute, fattori psicologici, economici e sociali». Di fronte a questa situazione - tuona il ticinese - il Consiglio federale deve finalmente andare avanti e liberare completamente i cittadini dalla morsa dello Stato.

Oltre alla fine immediata di tutte le chiusure, l’UDC chiede una campagna di vaccinazione accelerata e l’attuazione di test a tappeto. «Il fatto che i centri di vaccinazione governativi siano stati chiusi nel periodo della Pasqua è una cialtroneria che non possiamo permetterci», critica Chiesa. Per ogni giorno che le cose non vanno avanti, si perdono decine di milioni di franchi di valore aggiunto.

La decisione di oggi, secondo l’UDC, è anche l’ammissione indiretta del ministro della sanità Alain Berset che la chiusura delle terrazze nei comprensori sciistici «è stata fatta senza alcuna base epidemiologica ed è stata quindi una pura vessazione e dimostrazione di potere».

