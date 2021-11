Le prenotazioni nel settore alberghiero per la stagione invernale in Vallese hanno quasi raggiunto il livello precedente alla crisi di COVID-19. È quanto emerge da un’inchiesta condotta dalla SonntagsZeitung, secondo cui il problema ora è quello della mancanza di personale.

I visitatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Sud-Est asiatico stanno di nuovo prenotando vacanze come prima della pandemia. E anche in Europa, sono in forte ripresa le prenotazioni da Germania, Benelux e Gran Bretagna: il livello delle prenotazioni è chiaramente migliore dell’anno scorso, riporta il domenicale.