Signor Marty, l’iniziativa popolare s’intitola «Per imprese responsabili». Come si comportano in generale le imprese svizzere all’estero?

«La grande maggioranza delle imprese si comporta in modo corretto. I problemi, come lo indicano i ripetuti scandali di questi ultimi decenni, concernono un cerchia assai ristretta di multinazionali che agiscono prevalentemente in Paesi fragili. Le leggi vanno fatte anche se riferite a esigue minoranze. Il Codice penale, ad esempio, tocca direttamente solo un’infima parte della popolazione».

Con la vostra iniziativa la Svizzera fungerebbe anche da apripista a livello internazionale introducendo regole più severe. Questo non rischia di svantaggiare la piazza economica elvetica rispetto alla concorrenza?

«Altra controverità diffusa dagli opponenti e ripresa acriticamente....