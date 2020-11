La decisione di Berna, presa a luglio, di mettere in quarantena per 10 giorni le persone entrate in Svizzera da Paesi a rischio non ha avuto evidentemente un effetto positivo sulla diminuzione dei contagi in Svizzera. La misura presa dalla Confederazione, che ha toccato decine di migliaia di viaggiatori, è piuttosto servita a ridurre il numero di persone recatesi nelle zone ad alto rischio. Berna ne era consapevole. La «NZZ am Sonntag», che cita i verbali delle regolari discussioni tra i medici cantonali e l’Ufficio federale della sanità pubblica ottenuti grazie alla legge sulla trasparenza, spiega che si è trattato quindi soprattutto di raggiungere un obiettivo psicologico per limitare gli spostamenti della popolazione. «Le quarantene degli ultimi mesi hanno fatto poco per contenere la pandemia in maniera diretta. Sono state invece ordinate per motivi politici e come misura per evitare che la popolazione si rechi in Paesi a rischio», scrive il foglio.