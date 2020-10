Nessuna chance per l’outsider Martin Schwab (BE). La successione di Levrat avrebbe dovuto essere regolata già in aprile, ma a causa della crisi del coronavirus la questione è stata rinviata ad ottobre. All’inizio il PS voleva tenere il congresso fisicamente a Basilea, ma giovedì a causa del repentino e continuo incremento del numero di casi di covid ha deciso di ricorrere ad internet: l’appuntamento è stato quindi trasmesso su tre diversi canali Youtube: uno in tedesco, uno in francese e uno nella versione originale.