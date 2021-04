«Le riaperture prudenti sono le benvenute»

Per la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), le prudenti riaperture in ambito economico e di società decise oggi dal Consiglio federale sono benvenute. La CDS ricorda che si era già espressa nella consultazione di metà marzo per l’accesso alle terrazze dei ristoranti e per il ripristino dell’insegnamento in presenza nelle università.

Questo il succo della reazione della CDS, trasmessa per iscritto a Keystone-ATS dal responsabile della comunicazione Tobias Bär. A favore della prudenza gioca «l’instabile situazione epidemiologica» e il fatto che la vaccinazione anti-Covid-19 delle persone a rischio e del personale di cura è ancora lungi dall’essere completata. Stando alla CDS, queste categorie rappresentano 2,4 milioni di individui, ma oggi solo 690’000 hanno ricevuto le due dosi del siero.

La CDS rivolge anche un appello alla popolazione, affinché continui a rispettare le misure igieniche (mascherina, disinfezione delle mani, rispetto della cosiddetta distanza sociale) per «contenere quanto più possibile la terza ondata» dell’epidemia.

Per i direttori della sanità comunque sono necessari altri segnali di allentamento delle restrizioni. La Conferenza invita dunque il Consiglio federale a «concretizzare» il suo modello in tre fasi, che prevede aperture in funzione dell’andamento della campagna vaccinale. «I settori ristorazione, cultura e intrattenimento hanno bisogno di una prospettiva».

La CDS auspica anche discussioni con la Confederazione in merito all’articolo 8a della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) che prevede allentamenti per i Cantoni la cui situazione epidemiologica è stabile o in miglioramento e che applicano una strategia di test o altri provvedimenti adatti a combattere il Covid-19.

