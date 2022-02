Le sconfitte nelle votazioni di domenica scorsa non sono un segnale di crisi, secondo Simonetta Sommaruga. La pandemia ha provocato uno scossone, ma per la consigliera federale la fiducia nel Governo e nel Parlamento è ancora alta.

Però l’umore della popolazione non è completamente cambiato, secondo la ministra socialista, che non vuole dare troppo peso alle sconfitte in votazione. Ce ne sono state anche in passato, ha rilevato, ricordando il caso dell’indennità di maternità, per la cui entrata in vigore sono stati necessari diversi tentativi.