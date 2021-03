Stando al disegno di ordinanza ora in consultazione, le imprese che importano, producono, trasformano o immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero etanolo denaturato o non denaturato devono costituire scorte obbligatorie. L’unica eccezione è costituita dall’etanolo utilizzato come carburante o per la fabbricazione di carburanti. L’obbligo di costituire scorte sorge solo se vengono venduti più di 1000 chili di merci per anno civile.