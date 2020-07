Le sei regole per il bagnante, ricordate oggi da Koch a Neuchâtel, mirano a ridurre gli annegamenti. La SSS invita a: tenere i bambini piccoli sotto controllo, non entrare in acqua dopo l’assunzione di bevande alcoliche o altre droghe, non tuffarsi sudati in acqua, non nuotare per lunghe distanze da soli e non tuffarsi in acque torbide o sconosciute. Inoltre, materassini e oggetti gonfiabili ausiliari per il nuoto non devono essere usati in acque profonde poiché non danno alcuna sicurezza.