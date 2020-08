L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sta vivendo giorni piuttosto complicati. Da un lato il numero dei nuovi contagi in Svizzera si mantiene elevato; dall’altro, le stesse autorità sanitarie sono incappate in un altro errore grossolano. Dopo che a inizio agosto aveva pubblicato una tabella in base alla quale il rischio di infezione era maggiore nei locali notturni e nei ristoranti (tabella poi rivelatasi sbagliata, la maggioranza dei contagi avviene in famiglia), ecco che venerdì l’UFSP ha comunicato un decesso causato dalla COVID-19 di un giovane bernese senza patologie pregresse, di età compresa fra i 20 e i 30 anni. Sarebbe stata la prima vittima in Svizzera in questa classe di età, sì. Ma le informazioni si sono rivelate sbagliate: la notizia è stata smentita qualche ora dopo...