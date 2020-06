La superficie abitabile netta dei nuovi edifici costruiti nell’ultimo quadriennio è diminuita del 3,2% in Svizzera nel suo complesso rispetto a quella degli edifici esistenti. Questo vale almeno per gli immobili finanziati da MoneyPark.

Il calo dello spazio è stato particolarmente pronunciato nel canton Zurigo (-4,6%) e nella Svizzera centrale (-7,8%). Per contro, la regione Svizzera orientale, che comprende i Grigioni, è stata l’unica a far segnare un leggero aumento delle superfici abitative nette (+1,7%). La ricerca di MoneyPark non ha considerato il Ticino.