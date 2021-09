Le teorie del complotto aumentano il razzismo

In tempi di crisi, le teorie del complotto e il razzismo vanno di pari passo. È quanto osserva la Commissione federale contro il razzismo (CFR), sottolineando che l’educazione ai nuovi media online e l’alfabetizzazione digitale è essenziale per combattere questa piaga.

Lo storico Claus Oberhauser dà due esempi delle teorie del complotto legate al razzismo: i Protocolli dei saggi di Sion, un documento falsificato di sana pianta in Russia dalla polizia dello zar all’inizio del XX secolo per alimentare l’antisemitismo, inventando una «cospirazione ebraica globale». E più recentemente, la teoria della Grande Sostituzione, in voga nei circoli di ultradestra, secondo cui esiste un «piano» delle élite globaliste per «sostituire» le popolazioni europee bianche e di fede cristiana con quelle provenienti da altri continenti, prevalentemente di fede musulmana; in particolare la cultura francese ed europea con l’immigrazione soprattutto dall’Africa e dal Maghreb.