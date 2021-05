In seguito a un incendio scoppiato il Natale scorso in un locale tecnico dei bagni termali di Saillon, in Vallese, la direzione del gruppo ha annunciato che saranno licenziati da 120 a 140 dipendenti sui 171 che compongono l’azienda. Unia protesta contro una misura «incomprensibile».

«Purtroppo, l’incendio e la chiusura dello stabilimento per una durata indeterminata costringono i Bains de Saillon a prendere decisioni difficili», scrive in un comunicato il gruppo BOAS, che deve «procedere al licenziamento di tutto il personale non assegnato a compiti necessari per il funzionamento o per il ripristino delle strutture».