Il consigliere federale Alain Berset, in conferenza stampa da Berna, illustra le misure di sostegno al settore della cultura. Ma nel rispondere alle domande dei giornalisti abbraccia anche altri temi: dal caso Lonza alle terrazze dei ristoranti.

Prima di affrontare il tema del giorno, il sostegno alla cultura, il consigliere federale Alain Berset ha aggiornato i presenti sulla situazione pandemia. Rinnovando, va da sé, l’invito a essere responsabili per avitare che l’aumento dei numeri si trasformi in un’esplosione di casi. Nel frattempo, ha aggiunto Berset, il 10% della popolazione è stato vaccinato con due dosi. «La situazione è attualmente delicata» le parole di Berset. «Il valore R è molto alto. È importante che non corriamo rischi ora e che ci atteniamo alle misure in vigore».

«Un settore colpito in modo importante»

«Dall’inizio della pandemia – ha sottolineato il consigliere federale – la cultura è stata colpita in modo importante. Da un anno a questa parte abbiamo avuto e abbiamo molti contatti con chi è impegnato nel settore. Tra loro vi è, comprensibilmente, grande frustrazione. Il settore culturale ha un ruolo importantissimo anche dal punto di vista economico». E ancora: «Oggi il Consiglio federale ha deciso di ampliare l’aiuto al settore della cultura. A partire da domani, giovedì 1. aprile, sarà possibile richiedere l’indennità di perdita di guadagno retroattivamente da novembre 2020».

«Situazione non perfetta»

«Siamo consapevoli che la situazione è lungi dall’essere perfetta» ha aggiunto Berset. «Ma ci sono molte situazioni diverse nel settore culturale. Sono interessati 300.000 dipendenti. Il supporto deve quindi essere costantemente adattato». Secondo Berset, il governo federale ha ricevuto 23.000 domande fino ad oggi, di cui 19.000 sono state elaborate.

I soldi basteranno?

Sostenere la cultura ha un costo. L’anno scorso si era parlato di 280 milioni di franchi, ora di ulteriori 130 milioni. Lo sforzo è sostenibile? «Abbiamo creato un bilancio per gli aiuti» ha risposto Berset. «Ma se il bilancio si esaurisce questo non significa che il denaro non ci sia più. L’unica incognita, ora, è capire come si svilupperà la situazione pandemica».

Caso Lonza? «Niente da aggiungere»

Dai giornalisti, va da sé, sono arrivate diverse domande su Lonza. Berset ha ribadito di non avere molto da aggiungere, confermando tuttavia i contatti sia con Lonza sia con Moderna. Di più, il governo durante i negoziati aveva chiesto che parte dei soldi pagati per il preparato di Moderna fosse impiegato in Svizzera. «Con Moderna abbiamo un vaccino importante e, soprattutto, abbiamo un vaccino prodotto in Svizzera. Ma, ripeto, non c’è molto altro da dire».

Le terrazze, verosimilmente, rimarranno chiuse

I Grigioni hanno chiesto la riapertura delle terrazze dei ristoranti, idem il Ticino. Ma il Consiglio federale, tramite Berset, ha ribadito che le attuali regole messe in campo rimarranno in piedi. La richiesta ticinese, dunque, difficilmente verrà ascoltata. «Il Consiglio federale ha già comunicato chiaramente la settimana scorsa che non saranno permesse ulteriori rilassamenti prima di Pasqua» ha detto Berset. «Rivaluteremo la situazione dopo Pasqua. Ci incontreremo con i cantoni il 15 aprile per discutere eventuali allentamenti nei cantoni che presentano dati particolarmente buoni».

Quella lettera dal Ticino

«Sappiamo che Grigioni e Ticino ci hanno scritto» ha chiarito Berset. «Guarderemo cosa si può fare. Ma per Pasqua è evidente che non si potrà fare nulla, mancano pochissimi giorni. Non sarebbe serio fare una cosa simile con appena un giorno o due di preavviso. Ripeto, guarderemo la situazione epidemiologica dopo Pasqua e capiremo se alcuni cantoni con situazioni particolari potranno avere delle regole particolari, vi sarà un incontro che è già fissato il 15 aprile. Ma siamo sempre stati chiari, non si possono giustificare regole diverse se la situazione epidemiologica ha una situazione simile».

E se fosse ancora lockdown?

A Berset viene chiesto se, dopo Pasqua, le misure verranno inasprite vista la recrudescenza del virus. Il numero di casi, ha detto il consigliere federale, richiede attenzione. Ma nel frattempo i vaccini stanno facendo effetto. «L’obiettivo della vaccinazione è separare il numero di casi dalle ospedalizzazioni». Virginie Masserey dell’Uffficio federale della sanità pubblica, dal canto suo, ha detto che l’impatto della vaccinazione si nota già molto bene nella fascia di età oltre i 75 anni.

Il turismo interno fa paura?

«Abbiamo tutti voglia di uscire e prendere il sole» ha dichiarato Berset a proposito del turismo interno, che ovviamente sarà molto forte a Pasqua. «È normale, non sarò certo io a dire alla gente di non uscire. Ma è importante proteggersi. Distanziamento, igiene delle mani e mascherine. Dobbiamo stare attenti, in particolare a chi è più fragile. Basta evitare gli affollamenti».

Gli aiuti in breve

Coronavirus: rafforzamento del sostegno al settore della cultura

Il Consiglio federale rafforza il sostegno della Confederazione al settore della cultura. Nella sua seduta del 31 marzo 2021 ha adottato le modifiche dell’ordinanza COVID-19 cultura. Gli attori culturali possono beneficiare retroattivamente dal 1. novembre 2020 di indennità per perdita di guadagno. In questo modo è garantita loro la copertura ininterrotta dei danni subiti dal 20 marzo 2020. Il sostegno è stato inoltre esteso agli operatori occasionali. Sono state infine allentate le condizioni per ottenere aiuti finanziari d’emergenza. Le modifiche entrano in vigore il 1. aprile 2021. Le ripercussioni economiche per il settore della cultura dei provvedimenti adottati per lottare contro la pandemia di coronavirus sono considerevoli. Da oltre un anno, gli attori culturali in particolare si vedono confrontati con una minaccia esistenziale, che ha indotto il Parlamento e il Consiglio federale a rafforzare i sostegni in loro favore.

Con la modifica dell’ordinanza COVID-19 cultura, anche gli operatori occasionali (persone con contratti a tempo determinato che cambiano spesso datore di lavoro) possono richiedere con effetto retroattivo al 1° novembre 2020 indennità per perdita di guadagno. In questo modo è garantito loro un sostegno ininterrotto dall’inizio della pandemia. Sono state inoltre allentate le condizioni per richiedere aiuti finanziari d’emergenza. La sostanza massima computabile per avervi diritto è stata innalzata da 45.000 a 60.000 franchi. L’aumento di questo limite per ciascuno figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento passa da 15.000 a 20.000 franchi. Inoltre, per la valutazione delle richieste è presa in considerazione soltanto la sostanza liberamente disponibile (esclusi i beni immobili).

Infine, per accelerare il versamento dei sostegni finanziari agli operatori culturali in difficoltà, Suisseculture Sociale e i Cantoni possono accordare loro un anticipo se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda non è ancora stata presa una decisione. Dall’inizio della pandemia, il settore della cultura beneficia di sostegni specifici, complementari a quelli messi a disposizione dell’economia in generale. Le imprese e gli attori culturali possono richiedere indennità per perdita di guadagno, che coprono fino all’80 per cento dei danni insorti, finanziate per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. Sono previste indennità anche per le associazioni culturali amatoriali. Gli attori culturali possono inoltre richiedere un aiuto finanziario di emergenza per coprire le spese di mantenimento immediate. Per questi sostegni, nel 2020 la Confederazione ha stanziato 280 milioni di franchi. Nel 2021 ha messo a disposizione finora 130 milioni di franchi.

Domande e risposte

Indennità di perdita di guadagno per gli operatori culturali

Quali sono ora i periodi coperti dalle indennità?

Le indennità di perdita di guadagno per gli operatori culturali erano state reintrodotte il 18 dicembre 2020 per i danni insorti a partire dal 19 dicembre 2020. Con la modifica dell’ordinanza si applica la retroattività dell’indennità, approvata dal Parlamento nella sessione primaverile: gli operatori culturali possono far valere danni insorti a partire dal 1° novembre 2020. Gli operatori culturali possono così ricevere un’indennità senza interruzione a partire dal marzo 2020, alla stessa stregua delle imprese culturali.

Entro quali termini devono essere inoltrate le richieste?

Per l’inoltro delle richieste per le indennità di perdita di guadagno sono stati fissati dei termini intermedi. Per gli operatori culturali il termine per inoltrare le richieste d’indennità per i danni insorti tra il 1° novembre e il 30 aprile 2021 è il 31 maggio 2021.

In che modo sono state estese le condizioni per beneficiarne?

Le indennità sono ora assegnate anche agli operatori culturali occasionali e non solo agli operatori culturali con statuto indipendente. Gli operatori culturali occasionali che possono ricevere un’indennità sono i lavoratori dipendenti con impiego temporaneo in grado di dimostrare che dal 2018 sono stati assunti a tempo determinato almeno quattro volte presso minimo due datori di lavoro diversi nel settore della cultura. (In caso di assenze prolungate, i requisiti possono essere ridotti).

Aiuto finanziario d’emergenza

In che modo sono state estese le condizioni per beneficiarne?

L’aiuto finanziario d’emergenza si calcola in funzione del bisogno effettivo tenuto conto delle spese e del reddito computabili nonché della sostanza dell’operatore culturale. I cambiamenti apportati dalla modifica dell’ordinanza sono i seguenti:

Il limite massimo di sostanza per poter ricevere un aiuto finanziario d’emergenza è stato innalzato da 45 000 a 60 000 franchi. Questo limite aumenta di 20 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento, importo precedentemente fissato a 15 000 franchi.

Per la valutazione delle richieste, ora è considerata solo la sostanza liberamente disponibile. In particolare tutti i beni immobili del richiedente non sono più considerati. I ricavi da locazione di questi beni sono invece computati nel reddito.

Per ridurre il dispendio di risorse e accelerare le decisioni, si applica una franchigia sul reddito: i redditi inferiori ai 1000 franchi al mese non sono presi in considerazione al momento della presentazione della richiesta.

Anticipo concesso sull’aiuto finanziario

In che modo la modifica dell’ordinanza permette di velocizzare il versamento dei liquidi?

Gli organi d’esecuzione (i Cantoni per le indennità di perdita di guadagno, Suisseculture Sociale per l’aiuto finanziario d’emergenza) possono ora concedere un anticipo ai richiedenti se 30 giorni dopo la presentazione della richiesta la decisione non è ancora stata presa.

