Le truffe dei falsi poliziotti si fanno sempre più virtuali: la polizia del canton Argovia riferisce oggi di due casi in cui i truffatori si sono impossessati di diverse migliaia di franchi, dopo aver ottenuto l’accesso ai conti di e-banking delle vittime.

La polizia cantonale invita alla prudenza. Nonostante la situazione attuale, la polizia non può chiedere denaro o oggetti di valore alle persone, e tanto meno «accedere ad un computer utilizzando un software di accesso a distanza», si legge nella nota della polizia argoviese.

Nel canton Zugo una pensionata di 73 anni è invece caduta nel tranello di una donna che, facendosi passare per una agente di polizia, l’ha assillata di telefonate fino a convincerla ad andare in banca e prelevare tutto ciò che aveva in una cassetta di sicurezza.