Le vacanze svizzere dei consiglieri federali

I membri del Consiglio federale trascorreranno le loro vacanze estive in Svizzera. Solo la ministra di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter prevede di recarsi all’estero. Tuttavia, per la maggior parte dei consiglieri federali non mancheranno i viaggi di lavoro.

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin approfitterà dei suoi giorni di ferie in Svizzera, hanno indicato i suoi servizi a Keystone-ATS senza fornire ulteriori dettagli. Sarà così anche per la ministra della difesa Viola Amherd, che utilizzerà «le tante possibilità offerte dal nostro Paese», come quelle di poter fare passeggiate o escursioni in bicicletta.

Dal canto suo, eccezion fatta per una visita di lavoro prevista in Senegal e nel Ghana da domani al 9 luglio, la consigliera federale Simonetta Sommaruga «si prenderà alcuni giorni di relax nei Grigioni e nella regione del lago Lemano». Effettuerà pure una passeggiata con dei lettori del settimanale «L’Illustré» in riva al lago di Thun (BE).

Musica dal vivo

Inoltre, la responsabile del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) approfitterà della possibilità di poter nuovamente ascoltare e praticare musica dal vivo. Anche il suo collega di governo e di partito Alain Berset trascorrerà le sue vacanze in Svizzera con la famiglia.

Detto di Karin Keller-Sutter, che suddividerà la sue vacanze tra la Svizzera e l’estero, il suo collega del PLR Ignazio Cassis inizia la sua pausa estiva con un viaggio ufficiale nei Paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) da oggi all’8 luglio. Poi prevede di passare i suoi giorni di ferie in Ticino, che interromperà tra il 22 e il 25 luglio per un visita di lavoro in Spagna.

Infine, il consigliere federale Ueli Maurer ha dichiarato giovedì scorso al telegiornale «19:30» della tv romanda RTS, che trascorrerà dieci giorni nel Giura per praticare il suo passatempo preferito, ovvero dei giri in bicicletta.

Primo Agosto

In occasione della Festa nazionale del Primo Agosto i consiglieri federali saranno poi presenti un po’ ovunque in Svizzera. Simonetta Sommaruga pronuncerà un discorso sul praticello del Grütli, ribattezzato il «Grütli delle donne» in occasione dei 50 anni della concessione del diritto di voto alle donne.

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin si esprimerà la sera del 31 luglio nel suo cantone di origine a Villars-sur-Ollon (VD), prima di trascorrere il giorno della Festa nazionale con un brunch in una fattoria del canton Friburgo e la serata a Losanna, dove terrà un discorso.

A sua volta Alain Berset si esprimerà il Primo d’Agosto nel suo cantone d’origine a Gruyères (FR), mentre la collega di governo Karin Keller-Sutter, parteciperà a un brunch in una fattoria della Svizzera centrale. I programmi dettagliati di Viola Amherd, Ignazio Cassis e Ueli Maurer non sono ancora noti.

