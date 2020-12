«Un’ottima notizia»: così Alain Berset ha definito in un video su Twitter l’approvazione del primo vaccino contro il coronavirus in Svizzera. Le vaccinazioni «cominceranno nei prossimi giorni», ha aggiunto.

Per le vaccinazioni - ha ribadito il consigliere federale - la priorità sarà data alle persone anziane e a quelle con malattie preesistenti. Le vaccinazioni saranno inoltre gratuite e non saranno obbligatorie: sarà vaccinato solo chi lo vorrà.

Per Berset, la vaccinazione rappresenta una fase importante per superare la crisi: «Ma non risolve tutti i problemi. Ci vorrà infatti ancora molto tempo prima che un numero sufficiente di persone sia vaccinato e poter così tenere sotto controllo la pandemia. Fino ad allora, continueranno ad essere applicate le misure di protezione, come l’obbligo di indossare la mascherina e le misure igieniche.