Quali sono i maggiori problemi che si trovano ad affrontare le donne professionalmente attive in Svizzera?

«A inizio carriera il problema numero uno è il corretto collocamento nel mondo del lavoro, ovvero trovare il posto giusto per le proprie qualifiche. Ma l’ostacolo più ingiusto è la discriminazione salariale a parità di competenze e mansione rispetto ai colleghi uomini. In seguito, durante il percorso lavorativo, le donne sono costrette ad abbandonare il lavoro oppure ad utilizzare il part-time, perché hanno difficoltà a conciliare vita privata e impiego nel momento in cui nasce un figlio. La rete fatta di welfare e servizi attuale è del tutto inadeguata. Ecco una delle ragioni per le quali arrivano al “middle management”, ma non vanno oltre. A fine carriera, quando è il momento di andare in pensione, vi è poi una disparità enorme. Dinamiche che si sono fatte più evidenti nel periodo della pandemia».

Quali sono e sono state concretamente le sfide per le donne durante la pandemia?

«Sono state molteplici. È toccato principalmente alle donne occuparsi degli anziani e dei bambini, diventando mezze insegnanti, aiutando i figli a fare i compiti online, e intanto lavorando da casa, e il telelavoro non sempre vuol dire “smart working“. Non è sempre “smart“ (intelligente, ndr) perché, benché il lavoro sia svolto 9 volte su 10 nello stesso modo, si lavora senza orari. E questo si aggiunge agli altri oneri. Oltre tutto, è emerso che una volta ritornati alla nuova normalità in cui viviamo ora è stata più sovente la donna ad aver subito una riduzione o la perdita della vita sociale.

La domanda è di dovere: ma perché succede alla donna?

Perché prevale l’idea che l’uomo sia più disponibile. Che sia più facile sfruttare con più ore di lavoro le competenze maschili. Si considera, infatti, che l’uomo abbia soprattutto quello da fare: lavorare.

E nel post-COVID-19 quali sono le soluzioni che proponete?

Bisogna rivedere le modalità in molti ambiti. La sfida è essere capaci di innovare invece di ridurre e applicare dei tagli. Le vecchie strutture sono comunque già in crisi, ma le soluzioni, che daranno delle nuove possibilità alle donne, non sono ancora arrivate. Siamo in una fase di transizione molto forte già da prima della pandemia. È come se si fosse tirato il freno a mano per bloccare l’evoluzione delle cose.

C’è chi afferma che la soluzione sarebbe smetterla di trattare le donne come se fossero uomini. Quindi creare le condizioni affinché entrambi i generi possano emergere sul mercato, partendo dall’idea che abbiano bisogni diversi.

Sono d’accordo. Ma finché il controllo del mercato resterà in mano esclusivamente agli uomini sarà impossibile che i bisogni femminili vengano presi in considerazione. C’è bisogno di donne ai piani alti per riuscire ad avere un cambiamento.

Durante l’assemblea delle delegate di questo week-end tratterete anche il discorso della parità di retribuzione. Con la pandemia in corso è facile cadere nel pessimismo, ma parlare di salari più alti per le donne in un momento di crisi economica è realista?

Non stiamo parlando di salari più alti. Vogliamo ribilanciare le cose. Se oggi una donna viene pagata ad esempio 8.000 franchi al mese e il suo collega, a parità di competenze e mansione, 10.000, vorremmo che entrambi prendessero 9.000. Inoltre, vorremmo che anche l’uomo avesse maggior diritto a una vita familiare. Insomma, chiediamo un maggiore equilibrio.

Un desiderio che c’è anche da parte del mondo maschile?

Sì, anzi ogni anno, attorno al 20 febbraio, celebriamo l’Equal Pay Day (la giornata della parità salariale, ndr). Non a caso si svolge attorno a quella data. Ogni anno, infatti, secondo le statistiche ufficiali, è come se le donne iniziassero a guadagnare solo da quel momento, mentre i colleghi uomini hanno cominciato a inizio di gennaio. La risposta maschile è spesso molto bella, di grande solidarietà e di indignazione per lo scarto esistente. Per assurdo sono spesso le stesse donne ad essere più pessimiste rispetto alla possibilità di cambiare le cose.

