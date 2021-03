In occasione della Giornata della donna, dieci vittime di violenza sessuale della Svizzera tedesca e romanda chiedono una riforma della legge sui reati sessuali. Obiettivo: convincere Consiglio federale e Parlamento che il sesso non consensuale deve essere considerato stupro per legge, si legge in una nota odierna.

Amnesty International, che le sostiene, sottolinea come dodici paesi europei riconoscano già questo fatto. In Svizzera, una revisione del diritto penale in materia sessuale è in consultazione fino al 10 maggio, ma il progetto prevede che il rapporto sessuale non consensuale sia punito solo come «aggressione sessuale» e non come «stupro».

Le donne che subiscono un rapporto sessuale contro la loro volontà non sono prese sul serio nell’attuale progetto di legge, scrivono le interessate. La violenza sessuale può avvenire con o senza coercizione e in entrambi i casi si tratta di un’esperienza traumatica con gravi conseguenze per le vittime, aggiungono, sottolineando come sia sbagliato sostenere che l’assenza di coercizione sia meno grave.

