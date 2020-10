Le votazioni federali del 29 novembre si svolgeranno come previsto, malgrado la seconda ondata di pandemia di coronavirus. Lo ha affermato oggi il portavoce del Consiglio federale André Simonazzi a margine della conferenza stampa di presentazione delle nuove misure per lottare contro il virus .

«La data del voto non è in pericolo», ha affermato Simonazzi secondo cui la formazione dell’opinione non è limitata in modo tale da giustificare un rinvio della chiamata alle urne. Concetti di protezione sono inoltre previsti per lo spoglio delle schede.