Legge CO2: alcuni esponenti di «Sciopero per il clima» raccomandano il no

(Aggiornato alle 14.44) Il comitato per un’ecologia sociale, una costola del movimento Sciopero per il clima, ha lanciato oggi la sua campagna contro la Legge sul CO2 in votazione il prossimo 13 giugno. La norma è «fatale» poiché rende irraggiungibile qualsiasi politica climatica sociale e coerente, sostengono questi ambientalisti.

Il comitato, che aveva promosso il referendum contro la legge, è composto di gruppi regionali, soprattutto romandi, dello Sciopero per il clima e di altre organizzazioni. Raccomandando un no, intende mostrare una terza via, «un’alternativa necessaria e urgente a due campagne senza prospettiva», si legge in un comunicato.

Gli obiettivi fissati dalla Legge federale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO2) sono assolutamente insufficienti sotto tutti i punti di vista, ritiene il comitato. La norma si basa su una dichiarazione d’intenti per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ma anche i suoi sostenitori ammettono che le misure proposte nella legge non permetteranno di raggiungere questo obiettivo.

Ciò è tanto più problematico in quanto la neutralità nelle emissioni di CO2 entro il 2050 è tutt’altro che sufficiente: per avere il 66% di possibilità di non superare un riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi, la Svizzera deve raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2030.

«Continuare a inquinare»

In secondo luogo, la legge si concentra sulle compensazioni piuttosto che sulle riduzioni, critica il comitato. Ciò equivale a dare ai grandi inquinatori la possibilità di continuare a immettere CO2 nell’atmosfera. Potranno comprare all’asta diritti di emissione di gas a effetto serra, mentre le piccole imprese, che non hanno gli stessi mezzi, dovranno per forza puntare sulle riduzioni. Inoltre, la legge stabilisce che un quarto della riduzione delle emissioni può essere ottenuta attraverso compensazioni all’estero. «Non solo la Svizzera non riesce a far fronte alla sua responsabilità storica e attuale per le emissioni globali, ma si affida a programmi di compensazione all’estero che si sono dimostrati inefficaci», ha detto Mattia De Lucia, un attivista di Zurigo, durante una conferenza stampa diffusa in linea.

Legge antisociale

Il comitato critica anche il fatto che la legge si concentra sul trasporto privato motorizzato ad alte emissioni, soggetto a standard di efficienza ridicoli. Le tasse previste nella Legge sul CO2 poi sono antisociali, poiché graveranno maggiormente sulle famiglie a basso reddito, deplorano gli ambientalisti. Il loro potenziale di incentivazione non funzionerà poiché non sono abbastanza elevate per scoraggiare le famiglie ricche dal viaggiare spesso in aereo o dall’acquistare auto altamente inquinanti. Così, queste tasse falliscono nel loro obiettivo e rafforzano le disuguaglianze sociali, ritiene il comitato referendario.

«Cambiamo il sistema»

«I Verdi e il PS promettono che la Legge sul CO2 potrà essere migliorata più tardi», affermano gli attivisti. Ma se il parlamento fosse in grado di farlo, avrebbe già attuato questi miglioramenti nella norma attuale, sostengono. Un no alla legge è quindi necessario per stabilire un nuovo equilibrio di potere. «Il nostro orizzonte politico non è una maggioranza parlamentare: è una mobilitazione diversa e massiccia che ci preparerà a uno sciopero generale per il clima e la giustizia sociale». Agli occhi degli attivisti, questo è l’unico strumento politico con cui il popolo ha potuto finora ottenere «vere vittorie». È così che va inteso lo Sciopero per il futuro, il prossimo grande passo del movimento di Sciopero per il clima, previsto per il 21 maggio. Secondo il comitato, ci sono innumerevoli approcci e misure diverse dalla Legge sul CO2 che possono essere utilizzati per affrontare la crisi climatica in modo socialmente giusto: ad esempio la creazione di un fondo per il clima per finanziare una trasformazione ecosociale, il divieto di investimenti in settori dannosi per il clima, l’abolizione di allevamenti industriali e la transizione verso un’agricoltura locale a bassa emissione di CO2 con metodi di agricoltura rigenerativa.

