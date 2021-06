Il comitato favorevole alla nuova Legge sul CO2 si rammarica dell’esito del voto odierno. In una nota sottolinea che la politica climatica svizzera si trova in una situazione difficile.

Aziende, associazioni e privati continueranno comunque il cammino verso una maggiore protezione del clima. Non fare nulla non è un’opzione, «né per la nostra industria, né per i nostri posti di lavoro, né per il clima», prosegue il comunicato.