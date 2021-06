L’UDC è l’unico partito presente in parlamento ad opporsi alla Legge sul CO2. La bocciatura che si sta delineando non può che soddisfare i suoi rappresentanti. Intervenuti alla SRF, due consiglieri nazionali democentristi hanno ribadito la validità delle loro argomentazioni.

Il fatto che un’approvazione avrebbe aumentato i prezzi per chi si muove in auto, per il riscaldamento e le vacanze sono stati recepiti, si è rallegrato il sangallese Mike Egger, aggiungendo che una legge con così tanti articoli è tutt’altro che liberale e ingabbia l’economia. L’influenza a livello globale della Svizzera, che ha già fatto molto per la protezione del clima, è piccola, ha poi sostenuto.

«Siamo stati in grado di dimostrare che si tratta di una pura ridistribuzione», ha da parte sua aggiunto il collega di partito sciaffusano Thomas Hurter, secondo il quale ciò non è innovativo e non aiuta il clima.



PS e Verdi, ora intervenire su piazza finanziaria

Dopo il probabile fallimento della Legge sul CO2, i Verdi e il PS vogliono intervenire sul settore finanziario svizzero, consci del fatto che un quarto del patrimonio globale è gestito in Svizzera. Secondo i due partiti in futuro non si dovrebbe più guadagnare distruggendo l’ambiente.

Ai microfoni di Blick-Tv, la co-presidente del PS Mattea Meyer si è detta estremamente delusa dall’esito del voto, aggiungendo che è ora di intervenire sulla causa principale della crisi climatica, il settore finanziario. Non si può permettere a quest’ultimo di lucrare distruggendo la foresta pluviale o cercando petrolio nei luoghi più improbabili, ha aggiunto, sperando che il PLR e l’Alleanza del Centro collaborino contro «le soluzioni finanziarie che distruggono il pianeta».

Il presidente dei Verdi Balthasar Glättli spera da parte sua in un’ampia alleanza per mettere sulla buona strada la piazza finanziaria svizzera. «Solo così otterremo un impatto globale». Le compagnie petrolifere e la loro lobby in seno all’UDC e al PLR hanno vinto e impedito una vittoria della Legge sul CO2, scrivono i Verdi in una nota.

