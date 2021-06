Ci vorrà una conferenza di conciliazione per districare il gomitolo della legge Covid-19. Oggi il Consiglio nazionale ha deciso per 96 voti a 88 di prolungare gli aiuti alla cultura, settore che soffre particolarmente delle restrizioni dovute al coronavirus, solo fino al 31 dicembre 2021 adeguandosi così agli Stati, ma ha mantenuto ancora una differenza.

In merito alla cultura, il Nazionale aveva sempre chiesto di prorogare la possibilità di ricevere un sostegno fino al 30 aprile 2022. Stati e Consiglio federale non volevano tuttavia una soluzione ad hoc per questo settore, promettendo comunque che, in caso di problemi - leggi nuove restrizioni - ci sarebbe il tempo per votare nuovi aiuti.