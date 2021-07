Legge COVID-19, ancora referendum

A detta degli organizzatori della consultazione - gli «Amici della Costituzione», la «Rete scelta vaccinale» (Réseau Choix Vaccinal) e l’Alleanza d’azione dei cantoni primitivi - sarebbero state raccolte in circa tre settimane quasi 62 mila firme, sulle 50 mila necessarie. Ad oggi, le sottoscrizioni dei tre comitati sono oltre 187 mila, come indica il portale leggecovid-no-ch.

Per gli avversari della rivista legge, il certificato Covid per le persone vaccinate, guarite o testate negativamente discrimina i non vaccinati. Far dipendere la partecipazione alla società dall’avvenuta vaccinazione è incostituzionale a loro parere. Inoltre, non vi sono minacce tali da richiedere un simile passo.