La Legge COVID-19, in votazione il prossimo 28 novembre, è fondamentale per affrontare la pandemia durante l’inverno ormai alle porte. Quanto al certificato sanitario, l’elemento più discusso della nuova legislazione, permette una vita quotidiana quasi normale e previene ulteriori lockdown. Lo hanno indicato oggi in conferenza stampa a Berna i presidenti dei principali partiti rappresentati in Parlamento (ad eccezione dell’UDC).

Cena al ristorante tra amici, musei in famiglia, partite di calcio e viaggi all’estero: il certificato sanitario permette di riacquistare una certa libertà. Tale parola - «libertà», scritta all’interno di una chiave - figura sul logo del comitato interpartitico composto da PS, Alleanza del Centro, PLR, Verdi liberali, Verdi e Evangelici.

«Il pass aiuta a mantenere bassi i tassi di infezione ed evitare di sovraccaricare gli ospedali», ha sostenuto la presidente del Partito evangelico Lilian Studer (AG). In alcuni cantoni sono già stati rinviati interventi chirurgici e il personale ospedaliero è vicino al punto di rottura.

L’assenza di un pass sanitario sarebbe «devastante per la società e l’economia», ha affermato da parte sua il presidente del PLR Thierry Burkart (AG). «Potrebbero essere introdotti ulteriori misure protettive e nuovi lockdown». Verrebbero anche reintrodotte le quarantene per le persone guarite e vaccinate che sono state a contatto con un malato. «È assurdo», afferma l’argoviese.

Il pass permette anche di viaggiare facilmente all’estero, ha aggiunto il presidente verde-liberale Jürg Grossen (BE). «Senza di esso bisognerebbe richiedere un’autorizzazione speciale o compilare formulari aggiuntivi per ogni soggiorno». Un ostacolo sia per chi parte in vacanza che per chi viaggia per lavoro. Più di 2,2 milioni di persone entrano e lasciano la Svizzera ogni giorno in circostanze normali, ha ricordato. L’introduzione di un certificato valevole solo per i viaggi all’estero, come proposto dagli oppositori alla legge, sarebbe complicato e richiederebbe mesi, ha aggiunto.

Anche il turismo e la gastronomia soffrirebbero di tali restrizioni di viaggio, ha sottolineato il presidente dell’Alleanza del Centro Gerhard Pfister (ZG). «Vogliamo tutti uscire da questa pandemia il più rapidamente possibile, e il modo più rapido ed efficace per farlo è la Legge COVID-19», ha aggiunto lo zughese.

La nuova legislazione è necessaria per garantire anche l’anno prossimo strumenti e risorse finanziarie per far fronte alla crisi, ha affermato Pfister. Oltre a creare le basi legali per il certificato sanitario, la nuova legge include infatti anche aiuti economici per i settori colpiti dalla crisi.

Da parte sua il presidente dei Verdi Balthasar Glättli (ZH) ha smentito l’argomento dei contrari alla legge secondo cui con il pass COVID verrà introdotto un controllo di massa dei cittadini i cui dati saranno stoccati in una banca dati centrale. «Sono false informazioni», ha sostenuto. Non esiste e non è prevista alcuna banca dati centrale. Durante il controllo del pass, i dati non vengono né registrati né trasmessi ad altri. «L’unico che può sapere se avete frequentato un ristorante è la persona che vi ha controllato il certificato sanitario all’entrata», ha ricordato lo zurighese.

Ciò non era il caso prima dell’introduzione del pass COVID, quando si dovevano lasciare i dati personali con un’app quando si andava al ristorante. «Per quel che concerne la protezione dei dati, l’introduzione del certificato sanitario è dunque un grande passo avanti e chi dice il contrario mente», ha sottolineato Glättli.

La Legge sulla COVID-19 è insomma «l’unica via d’uscita sicura dalla pandemia», ha riassunto il copresidente socialista Cédric Wermuth (AG). «Chi dice ‘‘no’’ gioca con il fuoco: si rischia un prolungamento della crisi senza avere la garanzia di aiuti economici sufficientemente solidi».

Secondo un sondaggio pubblicato ieri da 20 Minuten e Tamedia il «sì» alla revisione della Legge COVID-19 raggiungerebbe il 69%. L’indagine demoscopica della SSR pubblicata due settimane fa dava i i favorevoli al 61%.

©CdT.ch - Riproduzione riservata