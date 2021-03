Il referendum contro la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) è formalmente riuscito e il 13 giugno la legge sarà dunque sottoposta a votazione popolare.

Sufficienti anche le firme depositate contro la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) e contro la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). Per la prima è stata accertata la validità di 72.622 firme, per la seconda 76.926.