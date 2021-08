La spiegazione di Berna

L’8 luglio 2021 tre distinti comitati referendari hanno depositato complessivamente 187.239 firme. In virtù dell’articolo 2 della legge COVID-19 (RS 818.102), i comitati hanno avuto la possibilità di depositare firme prive dell’attestazione del diritto di voto. Sul totale di quelle presentate, 5.401 erano corredate dell’attestazione. Tale agevolazione ha carattere provvisorio e si applica alle domande di referendum contro gli atti legislativi del Parlamento la cui pubblicazione nel Foglio federale non sia posteriore al 31 luglio 2021 (è quanto prevede l’ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto; RS 161.17). Secondo l’ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto, la Cancelleria federale può trasmettere ai servizi competenti (di norma i Comuni), per farle attestare, tante liste di firme quante sono necessarie per constatare la riuscita del referendum. Procuratasi le attestazioni di parte delle restanti firme, la Cancelleria federale ha accertato la validità di 74.469 firme, constatando la riuscita del referendum.