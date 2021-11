Secondo il rilevamento condotto dall’istituto di ricerche gfs.bern per conto della Società svizzera di radiotelevisione, a inizio novembre i favorevoli erano il 67% (-11 punti rispetto a inizio ottobre) mentre i contrari sono saliti dal 15 al 27%; il 6% non sapeva ancora come pronunciarsi.

Per quanto riguarda la Legge COVID-19, la situazione è pressoché immutata rispetto all’ultimo sondaggio. Per la SSR la quota di fautori a inizio mese era sempre al 61%, quella degli oppositori è salita dal 36 al 38%.

Secondo Tamedia i favorevoli sono invece passati dal 69 al 68% e i contrari sono rimasti stabili al 31%. Tra i simpatizzanti dell’UDC la quota di sostenitori si situava al 36%, mentre tra le basi di tutti gli altri partiti il testo sarebbe stato accolto con una grande maggioranza: 88% per il PVL, 85% per il PS, 81% per l’Alleanza del Centro, 76% per i Verdi e 74% per il PLR. Anche secondo la SSR tra tutti i partiti i favorevoli prevalevano nettamente.