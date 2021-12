Ci vorrà una conferenza di conciliazione - prevista mercoledì prossimo - per mettere d’accordo i due rami del parlamento in merito alle ultime differenze sulla Legge COVID-19.

Oggi il Consiglio nazionale ha ribadito di volere la pubblicazione, anche se solo parziale, dei contratti con le case farmaceutiche per procurarsi vaccini e farmaci anticoronavirus. Oltre a ciò desidera conferire un ruolo maggiore alla Confederazione nella pianificazione ospedaliera in vista dei prossimi eventuali picchi pandemici.

I due rami del Parlamento si sono già messi d’accordo su altri aspetti della Legge. In particolare, i parlamentari si sono espressi per la gratuità dei test COVID, anche se con eccezioni. Tale cambiamento rispetto al progetto del Consiglio federale costerà alla Confederazione circa 41 milioni di franchi alla settimana. Per quanto attiene ai test, la decisione del parlamento dovrebbe evitare che le autorità si prendano a carico test PCR per le persone asintomatiche che desiderano viaggiare all’estero oppure andare a divertirsi in discoteca.