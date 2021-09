«Grandi notizie per tutti i fan di film e serie! Il Consiglio nazionale decide a favore di una ‘Lex Netflix’ efficace e assicura che l’industria cinematografica svizzera sia messa su un piano di parità con i suoi concorrenti stranieri. La maggior parte dei Paesi europei ha introdotto leggi simili, ora anche qui in Svizzera i servizi di streaming reinvestiranno in futuro il 4% delle loro entrate in serie e film locali – così come da tempo fanno già le televisioni svizzere. Una grande opportunità per la Svizzera!». Lo si legge in un comunicato stampa odierno diffuso dalle associazioni dell'industria cinematografica svizzera. «Siamo sollevati dal fatto che il Consiglio nazionale introduca un obbligo d’investimento dello stesso livello degli altri Paesi europei, assicurando così condizioni di parità per l’industria cinematografica nazionale», ha dichiarato Barbara Miller, presidente ARF/FDS (Associazione svizzera regia e sceneggiatura film). Heinz Dill, presidente SFP (Associazione svizzera dei produttori di film) ha aggiunto: «L’obbligo d’investimento aiuterà l'industria ad affrontare la concorrenza internazionale e ad esportare più produzioni. E tutto questo senza i soldi dei contribuenti». «Soprattutto per le serie, dipendiamo dalle coproduzioni internazionali, che spesso non possono essere realizzate unicamente con i budget svizzeri», ha fatto notare Jean-Marc Fröhle, produttore cinematografico e copresidente della IG (Produttori Indipendenti Svizzeri di Film). Elena Pedrazzoli, co-presidente Gruppo GARP (Autori, Regia, Produzione): ha invece evidenziato: «Ora che siamo anche consapevoli di un obbligo di investimento, saremo più coinvolti nelle coproduzioni internazionali».