La legge sul CO2, che mira a rafforzare la protezione del clima in Svizzera, avrà effetti marginali per gli inquilini. Per questo motivo l’Associazione svizzera inquilini (ASI) non dà raccomandazioni di voto in vista dello scrutinio del prossimo 13 giugno.

In una nota odierna, l’ASI ritiene che non vi saranno praticamente effetti finanziari sui locatari. Questi ultimi saranno interessati dalla legge per quanto attiene ai cambiamenti di sistema di riscaldamento. Secondo l’ASI, in termini di aumento mensile, questo non dovrebbe ammontare a più di CHF 20 al mese per economia domestica. Inoltre, i costi accessori saranno ridotti negli edifici ben isolati.

La nuova legge interesserà gli inquilini anche per quel che concerne la tassa sul CO2 sui combustibili fossili, come il petrolio e il gas naturale che sono usati per riscaldare gli appartamenti. A causa delle misure di sovvenzionamento per i sistemi di riscaldamento rispettosi del clima nella nuova legge si prevede che nel 2030 la maggior parte degli inquilini vivrà in un’abitazione con riscaldamento privo di fossili o con un basso fabbisogno energetico, e quindi non pagherà nessuna o una piccola tassa sul CO2, spiega l’ASI.

Inoltre, le famiglie con reddito basso trarranno un maggior beneficio rispetto a quelle con reddito più elevato. Infatti, utilizzano una minor superficie del suolo e quindi hanno dei costi di riscaldamento meno elevati e godono maggiormente della ridistribuzione pro capite. Solo in alcuni singoli casi (elevato consumo di energia fossile, cattive condizioni energetiche dell’appartamento, reddito medio o superiore) la tassa sul CO2 potrà aumentare leggermente rispetto ad oggi, precisa ancora l’ASI.

Quest’ultima deplora peraltro le «affermazioni fuorvianti» degli oppositori alla nuova legge: ad esempio, si afferma che le pigioni aumenterebbero in maniera considerevole. Secondo l’ASI, «è ipocrita che i circoli che attaccano continuamente i diritti degli inquilini si stiano ora contendendo gli interessi di questi ultimi».

