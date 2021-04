La legge sul CO2 è un passo necessario per il futuro dei nostri nipoti. Con questa motivazione, un comitato composto dalle sezioni giovanili del PS, del Centro, dei Verdi e Verdi liberali e degli Evangelici raccomanda di accogliere la nuova legge, contro la quale è stato lanciato il referendum, in votazione il 13 giugno.

Per il comitato, che oggi a Berna ha illustrato le ragioni del «sì», la legge in consultazione è il primo passo per poter raggiungere gli obiettivi di Parigi sul clima, grazie agli incentivi contenuti per un’economia più sostenibile.

La rivista legge sul CO2 annovera provvedimenti urgenti e necessari per ridurre le emissioni di gas serra generate dal traffico motorizzato, dagli edifici e dall’industria. Grazie all’istituzione di un fondo per il clima e al sistema di ridistribuzione ne approfitterà l’economia e la popolazione. Una cosa è certa, affermano le sezioni giovanili dei partiti: in futuro dovranno essere effettuati investimenti che consentano di abbandonare per sempre l’energia basata sulle fonti non rinnovabili, come il fossile.

A sostegno della Legge sul CO2 si è schierata un’ampia coalizione di associazioni economiche, partiti e organizzazioni non governative. Il referendum è sostenuto invece da un comitato economico spalleggiato dall’UDC, secondo cui la normativa è inutile e costosa.

Contro la legge si è espressa anche una parte degli giovani attivi in seno allo Sciopero per il clima, seppur per ragioni opposte: a parere di costoro, le nuove regole in materia ambientale non osano abbastanza. Bisognerebbe fare di più a loro parere per salvare il pianeta.

