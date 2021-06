Dopo il primo passaggio in Parlamento, c’erano ancora importanti differenze tra le due camere sui punti chiave della riforma, come le restrizioni sulla pubblicità, la promozione della vendite e la sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

La maggioranza borghese della Camera dei cantoni ha ora seguito quella del popolo nella maggioranza delle divergenze, ritenendole un compromesso accettabile. Ciò significa che, in linea di massima, la pubblicità sulla stampa e su internet non dovrebbe essere vietata. Il divieto si applicherà solo alla stampa e ai portali destinati ai minori.

Un accordo tra le due camere è stato trovato anche in un altro punto centrale: in futuro sarà vietata la pubblicità nei cinema e negli spazi pubblici, compresi trasporti pubblici e impianti sportivi, nonché quelle su manifesti visibili su suolo pubblico.

Anche per quanto concerne la sponsorizzazione è stata la versione del Nazionale a prevalere. Sarà vietata per gli eventi a carattere internazionale o se rivolti a un pubblico di minorenni. I «senatori» hanno poi confermato la decisione del Consiglio nazionale, secondo cui le promozione delle sigarette elettroniche dovrebbe continuare ad essere possibile.

La revisione in discussione è necessaria per poter ratificare la Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, entrata in vigore nel 2005, un obiettivo a lungo perseguito dal Governo, ha ricordato il consigliere federale Alain Berset.