Il popolo svizzero ha chiaramente mostrato di voler essere maggiormente protetto da atti terroristici e ora ci si aspetta che i contrari alla legge sulle misure di polizia per la lotta la terrorismo (MPT) accettino il responso delle urne. Lo ha affermato il consigliere agli Stati Thierry Burkart (PLR/AG), membro del comitato a sostegno della nuova normativa, a Keystone-ATS. A suo avviso le autorità avranno ora a disposizione una serie di misure che permetteranno di intervenire prima che succeda qualcosa di grave. Il 45.enne - che in grigioverde è capitano nella giustizia militare - dice di avere piena fiducia che la polizia applicherà le nuove disposizioni con senso della misura.

Rivolgendosi agli oppositori alla MPT, Burkart ha osservato che le decisioni popolari devono essere accettate. Tanto più che la Svizzera è certamente un obiettivo per i terroristi, come hanno dimostrato i due attacchi con coltello avvenuti l’anno scorso a Morges (VD) e a Lugano. Nella località vodese una persona era morta, mentre nella città ticinese una donna era rimasta gravemente ferita.

La legge sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) si rivolge contro i terroristi e non contro gli estremisti. Lo sostiene il consigliere nazionale Mauro Tuena (UDC/ZH), che fungeva da portavoce della commissione preparatoria del suo ramo del parlamento federale. «I favorevoli manterranno le promesse che sono state fatte durante la campagna di votazione», ha assicurato il 49enne in dichiarazioni rilasciate a Keystone-ATS. A suo avviso pensare di ribaltare il risultato impugnandolo in tribunale dimostra invece mancanza di stile e incapacità di saper perdere. Riguardo all’idea dei Verdi di specificare la definizione di terrorismo, Tuena ha detto che quella della MPT è già in linea con quella inserita nella legge sulle attività informative. «Gli ecologisti avrebbero anche potuto avanzare proposte durante il dibattito parlamentare, ma non l’hanno fatto», si rammarica il comproprietario di una piccola azienda di computer.