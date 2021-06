Il popolo svizzero vuole essere maggiormente protetto da potenziali atti terroristici e per farlo è anche disposto a limitare le libertà dei singoli: ha oggi approvato con il 56,6% dei voti la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT).

Tutti i cantoni si sono mostrati favorevoli, con l’unica eccezione di Basilea Città, dove i sostenitori si sono fermati al 45,1%. Il maggiore consenso per la nuova normativa è stato registrato in Romandia, con il Vallese al 65,0%, mentre Ticino (57,3%) e Grigioni (58,8%) non si sono discosti molto dalla media nazionale.