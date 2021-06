La volontà espressa dagli elettori di prevenire la violenza terroristica è comprensibile, ma la normativa approvata oggi in votazione federale rappresenta una pericolosa violazione dei principi costituzionali: lo afferma la sezione svizzera di Amnesty International.

«La legge non è diretta solo contro le cosiddette minacce terroristiche: può essere anche usata per perseguire la legittima protesta politica», afferma Patrick Walder, dirigente dell’organizzazione, citato in un comunicato odierno.