Compiere un grande passo verso l’adozione della riveduta legge sul CO2 per il periodo 2022-2030. È quello che la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) propone al plenum, raccomandando l’eliminazione di una serie di divergenze con il Nazionale. A suo dire il progetto è sulla strada giusta.

Molte decisioni sono però state adottate di misura dalla CAPTE-S. Con 7 voti a 6 quest’ultima chiede per esempio di portare dal 60 al 75% la percentuale di emissioni che va compensata in Svizzera entro il 2030, allineandosi all’altra Camera. Una minoranza preferisce un obiettivo meno vincolante, che permetta maggiore flessibilità, si legge in una nota dei servizi del Parlamento.

Biglietti aerei

La commissione concorda anche sul fatto che i passeggeri dei voli privati e d’affari debbano pagare una tassa. Sostiene in larga misura la versione del Consiglio nazionale, ma raccomanda, con il voto decisivo del suo presidente, di limitare il campo di applicazione del balzello: vuole che venga riscosso sui voli con un aeromobile il cui peso massimo consentito al decollo superi gli 8618 kg, e non i 5700 kg, come proposto da una minoranza.

Per quanto riguarda l’importo, raccomanda, con 7 voti a 6, di adottare la forchetta fissata dal Nazionale, ossia tra 500 e 5000 franchi.

Traffico stradale

Per accelerare la conversione ecologica del traffico, la CAPTE-S raccomanda, con voto quasi unanime, di abolire il rimborso della tassa sugli oli minerali per i veicoli utilizzati nel traffico locale a partire dal 2026 e per tutti i veicoli dal 2030. Come il Nazionale, propone con 8 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astensione, che le entrate supplementari che spetteranno alla Confederazione a seguito dell’abolizione di questo rimborso siano utilizzate per promuovere nuove modalità di propulsione.

Con 7 voti a 6, la CAPTE-S ha tuttavia creato un’importante divergenza per quanto riguarda il Fondo per il clima: i proventi delle sanzioni imposte agli importatori di veicoli non conformi devono essere utilizzati interamente - e non per la metà - per l’eliminazione o la riduzione dei danni al clima.

Edifici

Per quanto riguarda gli edifici, i Cantoni che hanno rivisto la loro legislazione energetica dovrebbero beneficiare di un periodo transitorio di tre anni prima di adottare misure relative agli edifici ancora riscaldati con il petrolio. La commissione sostiene il punto di vista del Nazionale. Aggiunge però un dettaglio: le autorità cantonali devono registrare le informazioni sui valori limite di emissione di CO2 nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata