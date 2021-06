Questo risultato equivarrebbe a una vittoria completa da parte delle autorità federali, che invitano i cittadini a esprimersi proprio in questo modo.

Con il passare del tempo, si legge nel sondaggio condotto da gfs.bern, si assiste una polarizzazione delle idee con una prevalenza generale dei «no», una tendenza che però si manifesta in maniera decisiva soprattutto per le due iniziative agrarie. La partecipazione dovrebbe attestarsi attorno al 52%.

L’Iniziativa acqua potabile pulita viene al momento respinta dal 53% dei votanti, contro un 44% di favorevoli e un 3% di indecisi. Come avviene sovente, con lo scorrere del tempo l’opposizione nei confronti dell’iniziativa popolare sembra aumentare. In generale, sembra essersi creata un’idea ben chiara su questo testo, fatto che rende limitato il possibile impatto delle campagne finali.

Lo scetticismo è aumentato in tutti i gruppi presi in considerazione, con la bocciatura che arriva da ogni fascia di età. Non si rivelano grandi differenze nemmeno fra i sessi. Permane una notevole divisione campagna-città, ma anche negli agglomerati urbani i favorevoli stanno lentamente diminuendo, con gli oppositori che sono passati dal 29 al 43%. Nelle aree italofone del Paese la tendenza progressiva al «no» è meno evidente.