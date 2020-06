Lentamente, sta tornando la voglia di volare

Crocevia di volti e passaggi, gli aeroporti da sempre sono un luogo in cui confluiscono le speranze e i sogni della gente. Sono, allargando il campo, una metafora delle nostre vite. Fra spazio e tempo. Lentamente, gli scali europei sono tornati. O, meglio, stanno tornando. Ci vorrà tempo per recuperare i volumi di prima. Ma ripartire, per uno dei settori più colpiti dal coronavirus, rappresenta già qualcosa. È un inizio.

«Le richieste sono tornate»

Alcune cifre, per iniziare. Secondo il portale specializzato OAG, l’offerta globale di voli è calata del 62,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. Con punte ancora altissime per Paesi come l’Italia (-86,4%) o la Francia (-85%) restando in Europa. Eppure, qualcosa si muove. Lunedì, ad esempio, Milano Malpensa ha riaperto il suo terminal «chic» (il...