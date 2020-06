(Aggiornato alle 16.17) Per attendere l’esito della discussione sul progetto di applicazione dell’iniziativa parlamentare dei Verdi «Matrimonio civile per tutti» bisognerà ancora attendere. Una data non è ancora stata fissata, ma il dossier potrebbe anche essere rinviato a settembre. Tuttavia, a parte l’UDC, tutti gli altri gruppi parlamentari si sono detti oggi d’accordo, nel corso del dibattito sull’entrata in materia, col progetto della commissione, con cui si vuole consentire alle coppie omosessuali di sposarsi. Si tratta insomma di fare un «passo storico» verso la completa uguaglianza di tutti i cittadini svizzeri, indipendentemente dallo stile di vita. L’esito del voto finale alla Camera del popolo è praticamente scontato. Unico aspetto controverso in seno alla maggioranza riguarda il ricorso per le coppie lesbiche al seme di un donatore. La commissione preparatoria raccomanda il «no», ma con un solo voto di scarto. Il timore è che una simile disposizione non raccoglierebbe attorno a sé una maggioranza in caso di votazione popolare. L’idea, insomma, è quella di trattare le questioni concernenti la medicina della riproduzione soltanto in un secondo tempo. La possibilità che venga lanciato un referendum, qualora la modifica del Codice civile dovesse venir adottata anche dal Consiglio degli Stati, è probabile.

Il gruppo UDC in aula è l’unico che ha difeso il diritto vigente. L’Unione democratica di centro crede infatti che un simile cambiamento andrebbe fatto a livello costituzionale e non solo a livello di Codice civile. La nozione di matrimonio contenuta nella Costituzione federale viene ancora intesa nella società quale unione tra un uomo e una donna, ha sostenuto Yves Nidegger (UDC/GE).

È quanto senz’altro pensava Eugen Huber quando redasse il Codice civile svizzero (entrato in vigore nel 1912, n.d.r.), ha affermato il ginevrino, prima di concludere invocando l’eminente giurista chiedendogli «di perdonare loro perché non sanno quello che fanno».

Il deputato ginevrino ha rinfacciato alla maggioranza di far ricorso alla tattica del salame per imporre un modello di società «avanzato» a una società considerata retriva, con l’obiettivo ultimo di permettere alle coppie omosessuali di avere figli.

Per la maggioranza del plenum il progetto rappresenta invece la realizzazione di una lungo percorso, irto di ostacoli, per la piena uguaglianza di tutti davanti alla legge, tenuto conto dell’evoluzione delle mentalità in seno alla società non più disposta a tollerare discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. La Costituzione federale garantisce il diritto al matrimonio e alla famiglia, senza definire il sesso. Siamo di fronte a diritti fondamentali validi per tutti, ad eccezione della comunità LGBT.

Non si tratta quindi di creare nuovi diritti, bensì di fare in modo che tutti possano godere di quelli esistenti, anche del diritto di sposarsi, con tutto ciò che un simile passo implica.

Secondo il PLR, per esempio, il progetto della commissione ha una pecca, poiché non include la possibilità di ricorrere a un donatore di sperma per le coppie lesbiche. Si tratta di un’ingiustizia che va sanata onde evitare che queste persone vadano all’estero per soddisfare il loro desiderio di avere un figlio. Quanto al pericolo di un referendum, il fatto che il popolo possa esprimersi un argomento simile è una buona cosa. In questo modo di potrà fare finalmente chiarezza su ciò che pensa la popolazione, ha detto Christoph Eymann (PLR/BS).

Diversi oratori hanno accennato anche a quanto accaduto all’estero negli ultimi anni in questo ambito, non solo in Europa, ma anche in Paesi latinoamericani. Anche dove l’influenza della Chiesa cattolica è ancora forte, il matrimonio per tutti è una realtà. Quanto alla possibilità di adottare, studi dimostrano che un bambino con genitori dello stesso sesso crescono normalmente, come i coetanei figli di coppie eterosessuali, ha affermato a nome del Centro (PPD-PBD-PEV), Vincent Maitre (GE).

Le grandi linee del disegno di legge sono note: le disposizioni che attualmente disciplinano il matrimonio si applicherebbero in futuro anche a quelli fra persone dello stesso sesso. Di conseguenza, non sarà più possibile costituire nuove unioni domestiche registrate.

I partner che hanno contratto un’unione domestica registrata, qualora questa revisione dovesse entrare in vigore, potranno comunque continuare a restare vincolati da tale istituto giuridico. Allo stesso tempo, chi lo desidera potrà convertire l’unione domestica registrata in matrimonio senza inutili ostacoli burocratici.

Il progetto prevede inoltre adeguamenti alle disposizioni del diritto internazionale privato. Attualmente, infatti, il matrimonio celebrato all’estero da una coppia omosessuale è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata.

L’app di tracciamento sotto la lente

La nuova applicazione per smartphone per il tracciamento di prossimità, concepita come strumento per contenere la diffusione del coronavirus, sarà disponibile al più tardi dal 1. luglio. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati approvando la creazione delle necessarie basi legali. L’oggetto va ora al Nazionale.

L’applicazione SwissCovid, attualmente in fase di test, permetterà di avvertire gli utenti che sono stati in contatto con persone risultate poi positive alla COVID-19. L’impiego dell’app, che non utilizza né dati personali né informazioni sulla posizione, è facoltativo. I dati registrati saranno cancellati dopo 21 giorni.

Diversamente da quanto proposto dal governo, la nuova app dovrà essere disattivata non solo quando non sarà più necessaria, ma anche se dovesse rivelarsi insufficientemente efficace. Lo scopo dell’applicazione è contribuire a ricostruire la catena di contatti di una persona testata positivamente alla COVID-19, ha spiegato il consigliere federale Alain Berset.

L’installazione dell’applicazione sarà facoltativa, e non si potrà discriminare chi non la vuole usare, ha spiegato Paul Rechsteiner (PS/SG) a nome della commissione. Chiunque intenzionalmente rifiuta a una persona, per la sua non partecipazione al sistema, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico (come ad esempio l’accesso a un ristorante) sarà infatti punito con una multa.

I datori di lavoro non possono inoltre impedire - né obbligare - i propri collaboratori di installare l’app. Nessuno è tenuto a informare il proprio datore di lavoro di essere stato in contatto con persone infette, ha detto Berset. Si deve invece farlo se si ha i sintomi della COVID-19.

Chi riceve una segnalazione di esposizione al virus dall’app è invitato a informare il proprio medico. Qualora questi dovesse ordinare la quarantena si avrà diritto alle indennità di perdita di guadagno (IPG), analogamente a chi è stato testato positivamente.

Da notare che chi riceve una segnalazione dalla propria applicazione SwissCovid potrà farsi testare gratuitamente presentando il messaggio ricevuto sul telefonino. Questa precisazione, proposta da Damian Müller (PLR/LU), è stata approvata con 36 voti a 7 e 2 astenuti.

In questo modo si potranno meglio identificare i falsi positivi, come i contatti ravvicinati attraverso pareti in plexiglas o con persone che portavano mascherine, ha sostenuto Rechsteiner, pur ammettendo che la commissione non ha discusso questo punto.

Anche Berset non si è opposto. Il ministro della sanità ha fatto notare come la situazione attuale - che prevede il rimborso dei test da parte delle casse malattia e, in alcuni casi, dai cantoni - sia insoddisfacente: «rappresenta un freno alla lotta alle epidemie», ha ammesso.

La revisione della Legge sulle epidemie consente anche al Consiglio federale di concludere accordi per collegare l’app svizzera con i sistemi esteri corrispondenti, ha poi aggiunto Berset. La modifica legislativa ha effetto sino al 30 giugno 2022 dopodiché tutte le modifiche decadono.

Altri temi all'ordine del giorno

Canone radio-tv e rimborso dell’Iva

L’idea del Consiglio federale di restituire 50 franchi alle famiglie quale compensazione per l’Iva prelevata illegalmente sul canone radio-tivù dal 2010 al 2015 piace al Consiglio degli Stati. All’unanimità la Camera dei cantoni ha sostenuto il progetto governativo. I «senatori» chiedono però una soluzione a livello di legge anche per le imprese. L’accredito per ogni economia domestica verrà effettuato su una fattura dell’organo di riscossione Serafe. Nel suo messaggio, il governo ha stimato in 3,7 milioni il numero degli aventi diritto (calcolando un tasso d’interesse del 5% e di una riserva di 3 milioni di franchi, il Consiglio federale prevede di restituire un importo massimo di 185 milioni). Per le imprese i «senatori» hanno chiesto di completare il pertinente disegno di legge del Consiglio federale con un capoverso che fissi esplicitamente tale principio. Per la consigliera federale Simonetta Sommaruga, un indennizzo forfettario per le imprese sarebbe però inappropriato: la maggior parte delle società ha già potuto dedurre l’imposta precedente e non ha subito perdite economiche, le altre potranno comunque ancora far valere singolarmente le proprie pretese nei confronti dell’Ufficio federale delle comunicazioni. Alla fine, la ministra delle comunicazioni non si è tuttavia opposta alla richiesta dei «senatori». Il dossier passa ora al Nazionale.

Misure contro il «littering»

Occorrono nuove misure per lottare contro l’abbandono di rifiuti, in particolare plastica, lattine, imballaggi e mozziconi di sigarette. Ne è convinto il Consiglio degli Stati che ha tacitamente approvato oggi una mozione in tal senso del consigliere nazionale Jacques Bourgeois (PLR/FR). Il Consiglio federale dovrà preparare ora un disegno di legge. Nel suo atto parlamentare, il friburghese ricorda come nonostante le misure finora adottate i costi di pulizia imputabili al cosiddetto «littering» ammontano a circa 200 milioni di franchi all’anno. Nelle zone rurali, le lattine di alluminio causano sempre maggiori problemi al bestiame, che ne ingerisce i detriti. Nella maggior parte dei casi deve essere abbattuto. Per questo motivo l’ex direttore dell’Unione svizzera dei contadini (USC) chiede misure più incisive. Affermando che il governo sostiene le rivendicazioni di Bourgeois, la consigliera federale Simonetta Sommaruga ha ricordato come il Parlamento abbia negli scorsi anni respinto più volte norme contro il «littering», sostenendo che il tema sia di competenza cantonale. Il prossimo passo, ha proseguito la titolare del Dipartimento dell’ambiente (DATEC), sarà quindi quello di avviare una discussione con i cantoni.

I «senatori» hanno poi adottato una mozione della consigliera nazionale Isabelle Chevalley (PVL/VD), che chiede di vietare se possibile le cosiddette plastiche oxo. Grazie a un additivo queste plastiche si decompongono più velocemente di quelle tradizionali per effetto della luce o del calore, tuttavia liberano microplastiche nell’ambiente.

Gli Stati hanno pure approvato una mozione dell’ex consigliere nazionale Peter Schilliger (PLR/LU) che chiede che gli edifici e le opere di genio civile e stradali della Confederazione siano progettati e costruiti, laddove possibile, utilizzando materiali riciclati.

Cittadini svizzeri e britannici, diritti garantiti anche dopo la Brexit

Gli attuali diritti dei cittadini svizzeri e britannici saranno garantiti anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit). È quanto prevede il progetto del Consiglio federale, che si inserisce nella cosiddetta strategia «Mind The Gap», adottato oggi dal Consiglio nazionale all’unanimità. Il dossier va agli Stati. Tale strategia è finalizzata a garantire, nel limite del possibile, i diritti e i doveri reciproci esistenti tra la Confederazione e la Gran Bretagna e derivanti dagli accordi bilaterali stipulati tra la Svizzera e l’UE. Il progetto approvato oggi si basa su una convenzione con il Regno Unito firmata il 25 febbraio 2019. Riguarda all’incirca 34’500 cittadini svizzeri nel Regno Unito e 43’000 cittadini britannici in Svizzera. L’accordo getta le basi delle future relazioni tra Berna e Londra, in particolare a livello di libera circolazione, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. I diritti conferiti da tale intesa saranno validi a titolo permanente. L’accordo consentirà anche di portare a termine le prestazioni di servizi già in corso tra i due Paesi. L’intesa entrerà in vigore non appena l’Accordo sulla libera circolazione non sarà più applicabile tra l’UE e il Regno Unito, quindi dopo la fine del periodo transitorio concordato tra Bruxelles e Londra (presumibilmente il primo gennaio 2021).

Criminali pericolosi, nessun rilascio intempestivo

Criminali pericolosi non devono venir rilasciati a causa di un vuoto legislativo. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale che ha approvato il disegno 2 di una revisione più ampia del Codice di procedura penale proposto dal Consiglio federale che verrà discussa solo in un secondo tempo. Il dossier va agli Stati. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la Svizzera non dispone di una base giuridica sufficiente per ordinare la detenzione per motivi di sicurezza. L’autorità indipendente che deve decidere quando un condannato è ritenuto troppo pericoloso per essere rilasciato non sempre riesce a farlo prima della fine della pena. Tuttavia, il codice di procedura penale non contiene alcuna disposizione esplicita in merito alla detenzione per motivi di sicurezza. A causa di una simile lacuna, i giudici di Strasburgo hanno condannato la Svizzera nel dicembre 2019. Il Consiglio federale propone pertanto di codificare la giurisprudenza del Tribunale federale per evitare la liberazione anticipata di persone giudicate pericolose. Una soluzione approvata oggi dal Nazionale anche per evitare ulteriori condanne da parte della CEDU. In aula, la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha sostenuto questa soluzione appellandosi a motivi di sicurezza pubblica.

Legge sulle espropriazioni pronta per il voto finale

I proprietari terrieri riceveranno indennità più elevate in caso di perdita di terreni coltivabili. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati eliminando le ultime divergenze - minori - che l’opponevano ancora al Nazionale in merito alla revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr). Per gli espropri di terreni agricoli, vengono versate attualmente indennità troppo basse per incitare alla salvaguardia dei terreni coltivabili. Un risarcimento superiore, che sarà pari a tre volte il prezzo massimo determinante, permetterà di evitare numerosi ricorsi. Il dossier è pronto per le votazioni finali.

Cassa malati e liste nere, la definizioni delle prestazioni non spetta ai Cantoni

I cantoni con liste nere di persone che non pagano i premi di cassa malati non potranno definire autonomamente quali siano le prestazioni mediche urgenti alle quali hanno diritto. Il Consiglio degli Stati ha tacitamente affossato oggi una mozione del Consiglio nazionale. Dal 2012, i cantoni sono autorizzati a stilare una lista di assicurati in mora col pagamento dei premi malattia. Diversi cantoni svizzero-tedeschi, nonché il Ticino, le hanno introdotte. Su notifica del cantone, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi di urgenza medica. Per il Consiglio nazionale, che aveva accolto la mozione nel settembre di due anni fa, una definizione legale avrebbe chiarito la situazione. La morte di un malato di Aids a fine 2017 nei Grigioni, che era finito sulla lista nera degli assicurati morosi, non aveva lasciato indifferenti. A seguito di questo tragico evento, i Grigioni avevano abolito le liste nere precedentemente introdotte. Oggi «i senatori» hanno invece accolto - con 29 voti contro 3 e 1 astensione - la proroga del termine del trattamento di un’iniziativa cantonale turgoviese che chiede di elaborare un progetto per migliorare l’insieme delle procedure in caso di non pagamento dei premi malattia. Stando alla maggioranza della commissione preparatoria, non dovrebbero più esistere «liste nere» degli assicurati morosi che vengono curati solo in caso di urgenza. Una minoranza vorrebbe invece mantenere questa possibilità, definendo però in modo uniforme per tutta la Svizzera l’espressione «caso di urgenza medica». A metà giugno si prevede di avviare la consultazione su un progetto preliminare che contempli le due opzioni appena citate. Il Consiglio federale si è già detto pronto in tal senso, ha spiegato il ministro della sanità Alain Berset. A suo avviso, la tenuta di liste nere non è tuttavia una soluzione opportuna.

Società anonima, ancora divergenze

Rimangono ancora da sciogliere una decina di differenze tra i due rami del parlamento in merito alla modernizzazione del diritto della Società anonima (SA). Oggi il Consiglio nazionale ha eliminato alcune divergenze, ma ne ha mantenute altre. Il dossier ritorna così agli Stati. L’obiettivo è fare in modo che la revisione sia pronta per le votazioni finali del 19 di giugno. La Camera del Popolo ha finora dato più spazio di manovra alle SA rispetto ai «senatori»: il Nazionale, per esempio, vorrebbe consentire alle aziende di fornire capitale sociale in valuta estera e di poter svolgere le rispettive assemblee generali all’estero. Su questi aspetti, invisi agli Stati, il Nazionale ha tuttavia deciso di proporre un compromesso per proteggere i diritti degli azionisti. La loro situazione, insomma, non deve peggiorare a causa della decisione riguardante il luogo di svolgimento dell’assemblea generale. La maggioranza vuole anche permettere alle aziende che lo desiderano di premiare la fedeltà di alcuni azionisti all’azienda, concedendo loro azioni di lealtà. Tuttavia, non si tratta ancora di cedere le cosiddette azioni di fidelizzazione. Le società che lo desiderano dovrebbero poter beneficiare alcuni azionisti, in particolare per la loro fedeltà alla società, distribuendo tali azioni. Il Consiglio degli Stati ha già posto il veto due volte su questa possibilità. Su altri punti il Nazionale ha tuttavia deciso di seguire il Consiglio degli Stati. Lo ha fatto per esempio sulle indennità versate agli ex membri degli organi di direzione di un’azienda. Le imprese dovranno anche menzionare le funzioni esercitate in altre società dai membri del consiglio di amministrazione, della direzione e dell’organo di consulenza.

