Lettera sospetta in una gioielleria di Martigny: polizia e chimici sul posto

Dopo aver scoperto una busta sospetta stamani verso le 9.00, il gestore di una gioielleria del centro di Martigny, nel Basso Vallese, ha allarmato la polizia. Il settore è stato isolato per motivi di sicurezza per tre ore, ossia il tempo necessario a esperti della protezione chimica per giungere sul posto e prelevare la lettera.