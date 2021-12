Crestone gestisce un patrimonio di 25 miliardi di dollari australiani (17 miliardi di franchi) e promuove l’attività di consulenza in particolare per la clientela facoltosa, ha indicato oggi LGT. Attraverso questa operazione il gruppo del Principato intende approfittare del lucrativo mercato del continente australe.

A metà 2021 LGT gestiva patrimoni per 275 miliardi di franchi. Il gruppo dà lavoro a 3900 persone in più di 20 sedi in Europa, Asia, America e Medio Oriente. Ha avviato le attività (con la ragione sociale di Bank in Liechtenstein, BiL) nel maggio 1921 e da oltre 90 anni è controllata dalla famiglia regnante del Liechtenstein, principato che da parte sua viene considerato indipendente dal 1806.