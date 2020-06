Operazione libero ha lanciato oggi la sua campagna contro l’iniziativa UDC che mira a rescindere la libera circolazione delle persone con l’Unione europea (Ue). Il movimento insiste sull’importanza delle relazioni umane e sulla libertà per far trionfare un «no» alle urne il prossimo 27 settembre.

Secondo quanto si legge in comunicato dell’organizzazione, non ci sono in gioco solamente fattori economici: «Le scelte che siamo chiamati a fare hanno a che fare prima di tutto con le relazioni umane e sulla libertà». Operazione libero intende condurre la campagna appoggiandosi su 40 ritratti e testimonianze di persone per le quali la libera circolazione occupa un posto centrale.