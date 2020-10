È stato liberato stamane il ginevrino, arrestato una decina di giorni fa, detenuto nel nord dell’Iraq dalle autorità curde. Secondo quanto appreso da Keystone-ATS, nei prossimi giorni lascerà il Paese per fare ritorno in Svizzera.

«Si trova in buona salute», ha affermato il suo avvocato Olivier Peter, che ha potuto parlargli. Nessun processo ha avuto luogo e nessuna decisione gli è stata notificata. Anche se ha denunciato una detenzione arbitraria, il legale non domanderà alcun indennizzo.

Il diretto interessato, un giovane sulla ventina, ringrazia i diversi attori che l’hanno sostenuto: «Le autorità svizzere, così come le organizzazioni che si sono impegnate per facilitare la sua liberazione», precisa l’avvocato. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva affermato di essere «a conoscenza dell’arresto del cittadino svizzero» e pure l’ambasciata elvetica in Iraq si era mossa.

Il ginevrino, partito nel 2019, è vicino agli ambienti di sinistra ed è un militante per l’autonomia del Rojava, regione settentrionale della Siria controllata dai curdi, da cui è entrato in Iraq. Sul posto l’uomo, attivista ecologista, collaborava a progetti di riforestazione. Ciò è avvenuto in particolare nella regione di Hassaké, molto colpita dai combattimenti, ha spiegato Peter.

Il giovane si è espresso a viso scoperto in alcuni video sulla campagna ecologista alla quale ha partecipato. È stato poi fermato nella regione di Dohouk, mentre cercava di rientrare a Ginevra. Il suo visto era stato rinnovato in febbraio dalle autorità curde irachene per un anno, ma non ha potuto presentare il suo passaporto, avendolo perso in occasione del passaggio della frontiera.

Ufficialmente per questo motivo, per una decina di giorni, è stato detenuto e trasportato nella capitale Erbil, in compagnia di altri due cittadini stranieri. Ma il suo avvocato contesta questa giustificazione, dato che l’identità del suo cliente ha potuto essere dimostrata. Ritiene possibile che la reclusione fosse legata al suo impegno politico, date le relazioni tese tra il Rojava e i curdi iracheni. «In un’altra situazione, sarebbe uscito in qualche ora», ha fatto notare il legale.

