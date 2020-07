Moll lavora in una posizione diversa da maggio «per motivi di salute», ha detto oggi il portavoce dell’esercito Daniel Reist all’agenzia di stampa Keystone-ATS confermando un articolo della «SonntagsZeitung». Il nuovo lavoro è una funzione con meno responsabilità, ha precisato. Reist ha aggiunto che l’esercito non può fornire ulteriori dettagli per motivi di protezione della sfera personale.