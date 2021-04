A partire da metà aprile Lidl sarà la prima impresa di commercio al dettaglio in Svizzera a offrire ai suoi collaboratori degli autotest COVID-19 gratuiti. Lo annuncia la catena di supermercati in una nota, in cui si legge: «Tutti i collaboratori di Lidl Svizzera riceveranno a breve 20 autotest gratuiti per l’uso volontario e privato. Verranno messi a disposizione test da effettuare mediante tampone nasale o campione salivare. Questi test vanno ad aggiungersi agli autotest che sono già in uso in azienda nell’ambito del piano di protezione». «Mettiamo la salute dei nostri collaboratori al primo posto. Con l’offerta dei test fai da te adempiamo inoltre alla nostra responsabilità sociale e rafforziamo la protezione dalle infezioni», spiega Torsten Friedrich, CEO di Lidl Svizzera.